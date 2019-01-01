إنتر يستهدف نجم روما السابق لتعويض ناينجولان

النينجا إلى كالياري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن إنتر يسعى للتعاقد مع كيفين ستروتمان، لاعب مارسيليا، لتعويض رحيل رادجا ناينجولان.

وأتم إنتر اتفاقه مع كالياري لاستعارة ناينجولان للموسم المقبل بعد قرار الإدارة عدم استمراره مع الفريق.

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وذكرت "لاجازيتا" أن لاعب روما السابق ستروتمان من المرشحين لتعزيز وسط ميدان إنتر الموسم المقبل.

وأشار التقرير أن قيمة ناينجولان السوقية في حدود 20 مليون يورو هي ما تشجع النيراتزوري للتحرك في ظل ارتفاع أسعار أهدافه الأخرى.

وتضم قائمة المرشحين ثنائي برشلونة أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش، بالإضافة لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو.

وانتقل ستروتمان الصيف الماضي من صفوف روما إلى مارسيليا مقابل 25 مليون يورو.