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إيقاف محلل رياضي بسبب العنصرية في حق لوكاكو00

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المحلل الرياضي لوتشيانو باسيراني يتعرض للإيقاف بسبب العنصرية

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

تعرض لوتشيانو باسيراني المحلل الرياضي الإيطالي للإيقاف بسبب تصريحه لأحد القنوات الإيطالية والذي تضمن إساءة عنصرية في حق مهاجم إنتر روميلو لوكاكو.

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وكانت جماهير كالياري قد أساءت عنصريًا للوكاكو، ليقع المهاجم الدولي البلجيكي ضحية لأحد المحللين في الاستوديو وخارج الملعب هذه المرة.

وقال لوتشيانو باسيراني عقب مباراة إنتر الأخيرة أمام أودينيزي في تصريح نقلته أحد القنوات الإيطالية إن الطريقة الوحيدة لإيقاف لوكاكو هي أن يتم رمي 10 موزات له ليأكلها ويتوقف عن اللعب.

وتم فتح تحقيق في حق باسيراني عقب هذا التصريح مباشرة، ليتم اتخاذ قرار إيقافه عن الظهور في أي قناة تلفزيونية بسبب عنصريته.

وكانت الحوادث العنصرية قد تكررت كثيرًا في إيطاليا خلال الموسم الماضي وبدايات الموسم الحالي بشكل أدى إلى اعتراض عدد من اللاعبين والمدربين في إيطاليا وحول العالم.

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يذكر أن روميلو لوكاكو قد أبدى استياءه من تكرار حوادث العنصرية في كرة القدم مؤكدًا أنها لست مكانًا لهذه الممارسات، ولكنه أبدى في الوقت ذاته ضرورة التكيف مع طبيعة البلد التي يلعب فيها.

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