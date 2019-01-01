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إنتر وروما يعودان من أجل موهبة بريشيا

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اللاعب الشاب محط أنظار كبار إيطاليا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفصحت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر وروما عادا بجدية لمراقبة تطور ساندرو تونالي، موهبة بريشيا، تمهيداً لضمه الصيف المقبل.

ووُصف تونالي بأندريا بيرلو الجديد بسبب التشابه في أسلوب اللعب والمركز فيما يخص صانع ألعاب بريشيا الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً.

وكشف "إف سي إنتر نيوز" أن كشافي إنتر وروما تواجدا في مدرجات مباراة بريشيا وفينيتسيا مساء الجمعة، والتي شهدت انتصار أصحاب الأرض بهدفين نظيفين، سجل تونالي أحدهما.

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وأفاد التقرير أن روما مستعد لعرض 20 مليون يورو الصيف المقبل لضم اللاعب، ولكن ناديه يطالب بثلاثين مليوناً للتخلي عن متوسط الميدان.

بينما يعول إنتر على قوة العلاقات بين مدير قطاعه الرياضي بيبي ماروتا ومسؤولي بريشيا، وهو ما قد يسهل باب المفاوضات بين الناديين الصيف المقبل.

وسبق تم ربط تونالي بعديد الأندية، وعلى رأسها يوفنتوس، ليفربول، ومانشستر سيتي، وخصوصاً بعدما استدعاه روبرتو مانشيني في مناسبتين لتشكيلة المنتخب الإيطالي.

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