لوكاكو: جاهز لمواجهة اسكتلندا ولا أفكر في العنصرية

المهاجم البلجيكي يصب كامل تركيزه على إنتر ومنتخب بلاده

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ومنتخب بلجيكا، على شعوره بالراحة في الأسابيع الأولى له بالدوري الإيطالي.

لوكاكو رحل عن مانشستر يونايتد منتقلاً لإنتر هذا الصيف، وعانى من حادثة عنصرية في مواجهة كالياري مع فريقه الجديد.

ومع ذلك قال البلجيكي عن شعوره تجاه التجربة الجديدة:"كل شيء يسير على ما يرام، أشكر الجماهير على دعهما، وأتمنى المواصلة والعمل بجد لمساعدة فريقي".

وأضاف:"لقد فزنا بمباراتين في الدوري حتى الآن، وعلينا الاستمرار في العمل لتحقيق أهدافنا".

وعن حديثه مع درايس ميرتينز مهاجم نابولي حول إيقاف يوفنتوس:"لم نتطرق لأي شيء من هذا القبيل، كل ما تحدثنا عنه كانت أمور شخصية، تركيزنا الآن على المنتخب البلجيكي فقط".

جاهزيته لمواجهة اسكتلندا:"نعم أريد دائماً اللعب والمشاركة، حتى أمام سان مارينو ولكن المدرب كان له رأياً آخر".

هل يعيد ديشان سيناريو ليبي ودومينيك؟

مانشستر يتحرك لتأمين بوجبا من ريال مدريد

وأما بالنسبة للعنصرية في إيطاليا:"رأيت العديد من الرسائل، ولكن كل تركيزي على كرة القدم والشكل الذي أريد الظهور به مع إنتر، تعرضت لواقعة معينة سأحاول نسيانها والمضي قدماً".

وتأتي تصريحات لوكاكو قبل مواجهة بلجيكا مع اسكتلندا بعد غد الإثنين في تصفيات يورو 2020.