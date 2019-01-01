إنتر وبوكا جونيورز يهتمان بخدمات دي روسي

دي روسي سيرحل عن روما نهاية الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن قائد روما دانييلي دي روسي تلقى عدة عروض من داخل وخارج إيطاليا وذلك بعد الإعلان عن رحيله نهاية الموسم.

دي روسي قد أعلن قبل أيام رحيله عن روما دون الكشف عن وجهته المقبلة، القرار الذي قوبل بعاصفة احتجاجات من قبل جماهير الفريق العاصمي.

وذكرت "كوريري" أن نيكولاس بورديسو، لاعب روما السابق وصديق دي روسي، عرض عليه الانضمام لبوكا جونيورز الصيف المقبل.

دي روسي يرفض عرض رئيس روما للتجديد والجماهير تهاجم

حدثنا عن سبب احتفال روبي فاولر بهذه الطريقة؟ 🤔 pic.twitter.com/TuPybvTYk0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

ماركيزيو يهاجم كونتي بسبب إنتر ويرشح كلوب لتدريب يوفنتوس

وأضافت الصحيفة أن رغم تأكيدات دي روسي للجمهور عدم لعبه لفريق منافس لروما، ولكن قد يتغير التفكير في حال تعيين أنطونيو كونتي مدرباً لإنتر.

ويرتبط الثنائي بعلاقة وطيدة منذ الفترة التي تولى فيها كونتي تدريب المنتخب الإيطالي وقاده إلى ربع نهائي أمم أوروبا 2016.

وأوضحت الصحيفة أن الوجهة الأقرب لدي روسي ستكون هي اللعب في خارج إيطاليا، وبالتحديد الدوري الأمريكي للمحترفين.

ويلعب دي روسي، 35 عاماً، مع روما منذ 18 عاماً، وكانت البداية في عام 2001.