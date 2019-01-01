خسائر إنتر في دورتموند تضرب خط الهجوم

الإصابات تستمر في مطاردة النيراتزوري

استمرت خسائر إنتر في التوالي من مباراة بوروسيا دورتموند بعدما تعرض مهاجمه ماتيو بوليتانو لإصابة خطيرة على مستوى الكاحل.

وسقط بوليتانو متألماً بعد لحظات من مشاركته كبديل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها الفريق، وذلك بعد تدخل قوي من نيكو شولز.

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وذكرت "لاجازيتا" أن بوليتانو غادر المباراة وهو يمشي بمساعدة عكازات ويعرج بعدما أكمل المباراة وهو مصاب.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب تعرض لالتواء شديد في كاحله الأيسر، وربما لضرر في الأربطة، وهو ما ستحدده الفحوصات الطبية الخميس.

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ويعاني إنتر من تراكم الإصابات في صفوفه، إذ يغيب كوادو أسامواه، دانيلو دامبروسيو، روبرتو جاليارديني، وأليكسيس سانشيز.