إنتر ودورتموند يراقبان دي يونج الجديد

الموهبة الشابة جذبت أنظار عدة أندية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إعلامية عن مراقبة عدة أندية أوروبية للنجم الروماني الشاب رازفان مارين، لاعب أياكس، والملقب بفرينكي دي يونج الجديد.

متوسط الميدان الروماني تعاقد معه أياكس من ستاندر دي لييج لتعويض بيع دي يونج إلى برشلونة هذا الصيف، وسريعاً لفت الأنظار.

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وقالت "توتوسبور" إن كشافي إنتر وبروسيا دورتموند تواجدا في لقاء رومانيا وإسبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 لمراقبة مارين.

وكيل اللاعب صرح مع "ديجي سبورت" أن أندية فياريال، ساسولو، ودورتموند حاولت الصيف الماضي بالفعل التعاقد مع مارين.

مارين من مواليد 1996، وانضم إلى أياكس من ستاندر دي لييج مقابل قرابة 15 مليون يورو.