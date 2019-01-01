لاعب إنتر الجديد: أنا أشجع برشلونة

ومثله الأعلى تشافي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ستيفانو سينسي، لاعب إنتر الجديد، عن حبه لنادي برشلونة وأسطورته تشافي، وأكد أن المباراة الحلم بالنسبة له هي مواجهة فريقه مع النادي الكتالوني.

وانتقل سينسي إلى صفوف إنتر في الميركاتو الصيفي مقابل خمسة ملايين يورو على سبيل الإعارة من ساسولو بعد منافسة مع ميلان وبرشلونة.

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وقال سينسي مع "لاجازيتا": "مثلي الأعلى هو تشافي، منذ طفولتي وأنا أحب برشلونة، في طريقة لعبي هناك البعض من ذلك الأسلوب في اللعب".

وأكمل: "أنا أحب كرة القدم في العموم، أتابع حتى الدوري البرازيلي والأرجنتيني، وفي مركزي أحببت كامبياسو كثيراً، وكذلك بروزوفيتش الذي رأيت جودته على الطبيعة".

وواصل: "لقاءان أتمنى خوضهما في حياتي، ديربي ميلانو، ومواجهة برشلونة بدوري الأبطال، أشجعهم وستكون مقابلتهم في دور المجموعات بالأبطال أمر خاص".

وختم: "أعتقد إنتر يمكن أن يفوز ببطولة هذا الموسم، وهذا ما أكده لي الرئيس في حديثي معه، كما أن كونتي له تأثير كبير على الفريق".

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وبدأ إنتر الأسبوع الجاري معسكره التدريبي للموسم الجديد تحت قيادة كونتي في سويسرا.