النتائج المباشرة
الانتقالات

إنتر وباريس يتصارعان على دجيكو ولوكاكو

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
حركة تنقلات كبيرة تخص المهاجمين في أوروبا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير إيطالية أن إنتر تفوق على باريس سان جيرمان في سباق التعاقد مع إيدن دجيكو من روما، مما وجه أنظار النادي الفرنسي نحو روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد.

وارتبط النادييان بنفس الأهداف في سوق الانتقالات على الصعيد الهجومي بعد الحديث عن رحيل محتمل لكل من ماورو إيكاردي وإيديسون كافاني عن صفوفهما.

وذكرت "لاجازيتا" أن إنتر قريب من حسم صفقة دجيكو بعدما قرر روما عدم تجديد عقده الذي ينتهي في 2020 وبيعه في الصيف المقبل للنيراتزوري.

اختيارات المحررين

بوفون ينتظر رد باريس سان جيرمان بعد تلقيه عروضاً عدة

يوفنتوس ينتظر رد رابيو

وتحدثت الصحيفة أن إنتر يعرض 12 مليون يورو، بينما يطالب روما بعشرين مليوناً، وأكدت أن قد يتم تخفيض المبلغ بلاعبين شباب كما حدث في صفققة رادجا ناينجولان ونيكولو زانيولو.

في المقابل، أشارت الصحيفة أن اقتراب إنتر من حسم صفقة دجيكو جعل بي إس جي يتحرك نحو هدف إنتر الآخر في الهجوم البلجيكي لوكاكو.

رحيل كافاني المتوقع الصيف الماضي جعل باريس، بحسب الصحيفة، يتحرك للبحث عن بديل، وبعدما حدد دجيكو كهدف رئيسي، قرر تكثيف جهوده لضم لوكاكو.

وفاز باريس مساء السبت على أنجي بهدفين مقابل واحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي الذي حسم الفريق لقبه رسمياً.

 

إغلاق