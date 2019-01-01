دورتموند يحاول التعاقد مع موهبة بوردو في يناير

صفقة جديدة على الأعتاب النادي الألماني بالميركاتو الشتوي

يبحث نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن ضم بعض التعزيزات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وبالتحديد على مستوى خط الوسط، تحسباً لرحيل بعض لاعبيه.

العديد من التقارير الصحفية الألمانية، أكدت اقتراب جوليان فايجل من الرحيل عن دورتموند، والرحيل لصفوف إنتر في الميركاتو الشتوي المقبل.

محمود داوود أيضاً لاعب آخر قد يرحل عن دورتموند في يناير، مما دفع المدرب لوسيان فافر للبحث عن لاعب وسط جديد، ليستهدف أوريلين تشواميني موهبة نادي بوردو الفرنسي.

صاحب الـ19 سنة يعتبر من أبرز المواهب الشابة في فرنسا هذا الموسمن وهناك اهتمام كبير بضمه خاصة من دورتموند.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن رغبة النادي الألماني في تقديم عرض رسمي للتعاقد مع تشواميني، وسط مؤشرات إيجابية حول نجاح الصفقة.

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ويأتي ذلك بعد تصريحات إدواردو ماسيا المدير الرياضي لبوردو عن العروض المقدمة لتشواميني:"سنقبل العرض الجيد والمناسب لنا فقط، لأن هدفنا الأول يظل تحسين الفريق وليس البيع".

يذكر أن اللاعب صاحب الأصول الكاميرونية شارك في 15 مباراة مع بوردو هذا الموسم على مستوى جميع البطولات.