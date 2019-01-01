إنتر وإينتراخت فرانكفورت - التاريخ يبتسم للنيراتزوري أمام الألمان

قرعة الدوري الأوروبي أسفرت عن مواجهة قوية بين الفريقين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أسفرت قرعة دور الستة عشر للدوري الأوروبي عن قمة إيطالية ألمانية ستجمع ما بين إنتر وإينتراخت فرانكفورت في مواجهة هي الأولى تاريخياً بين الفريقين.

ويملك النيراتزوري تاريخاً حافلاً أمام الأندية الألمانية في مختلف البطولات الأوروبية، إذ سبق وخاض 49 مباراة أمام خصوم من البوندسليجا في الماضي.

ومن التسعة وأربعين مواجهة، انتصر إنتر في 24 مباراة، وتعادل في تسع، وخسر 17 مواجهة أمام أندية ألمانيا ما بين دوري الأبطال والدوري الأوروبي وودياً.

إنتر سيعاني بعض الشيء أمام آينتراخت فرانكفورت 🙄

فيما عدا ذلك، مواجهات متوازنة للفرق الكبيرة بدور الـ 16 من الدوري الأوروبي 🙌#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/AoWbfvkWfQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

وتعود آخر ذكريات إنتر مع دور الستة عشر للدوري الأوروبي لمواجهة فولفسبورج موسم 2014-2015، ووقتها تفوق الفريق الألماني ذهاباً 3-1 وإياباً 2-1 في ميلانو.

بايرن ميونخ هو أكثر الأندية الألمانية لعباً مع إنتر، إذ تقابلا في ثمان مرات، انتصر النيراتزوري في أربع والبافاري بثلاث وتعادلا مرة وحيدة، أشهرها نهائي 2010 في مدريد ولقاء 2011 في ميونخ والانتصار بثلاثة أهداف لهدفين عبر جوران بانديف في الدقيقة الأخيرة.

يلي بايرن ميونخ في أكثر الألمان لعباً مع إنتر شالكه الذي واجهه سبع مرات وكان وراء ذكريات أليمة للنيراتزوري، إذ حقق على حسابه كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1996-1997، قبل أن تنعكس الآية الموسم الذي يليه.

وكبد "الرويال بلوز" إنتر الهزيمة الأكبر في مواجهاته الألمانية عندما فاز عليه بنتيجة قوامها خمسة أهداف لهدفين في جيوسيبي مياتسا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2010-2011.

بالإضافة لبايرن وشالكه وفولفسبورج، قابل إنتر أوروبياً فيردر بريمين، هانزا روستوك، كولن، ليفركوزن، هانوفر، هامبورج، دورتموند، نورنمبرج، وبوروسيا مونشنجلادباخ في الماضي.

على الجانب الآخر، لعب فرانكفورت سبعة لقاءات مع أندية إيطالية في الماضي، فاز في أربع وخسر مباراتين، وتعادل في مناسبة وحيدة.

فرانكفورت في دور المجموعات هذا الموسم تفوق على لاتسيو ذهاباً وإياباً، وفي 1994 فاز أيضاً ذهاباً وإياباً على نابولي بكأس الاتحاد، ولكن وتعادل وخسر مع يوفنتوس،وضمن نفس البطولة خسر من باليرمو عام 2006.

الطرف الإيطالي الآخر نابولي سيكون على موعد مع خصم ليس بالسهل في صورة ريد بول سالزبورج النمساوي، الفريق الذي أقصى لاتسيو العام الفائت من ربع النهائي لنفس المسابقة.

نابولي سبق لم مقابلة الفرق النمساوية في مناسبة وحيدة بنفس البطولة موسم 1966-1967 عندما لعب مع فاينر سبورت وفاز 3-1 ذهاباً و2-1 إياباً بالأدوار التمهيدية.

بالمقابل يملك سالزبورج تاريخاً حافلاً مع الإيطاليين، إذ لعب ضد أندية السيري آ في 14 مواجهة، فاز في أربع، وتعادل مرتين، وخسر ثمانية مرات.

يذكر أن لقاءات الذهاب ستلعب في السابع من مارس المقبل في مدينتي فرانكفورت ونابولي، والإياب سيكون بالرابع عشر من نفس الشهر بميلانو وسالزبورج.