مسؤول إنتر السابق: حل أزمة إيكاردي إيجاد زوجة جديدة له

العلاقة بين الطرفين وصلت لطريق مسدود

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى والتر ساباتيني، المدير الرياضي السابق لإنتر والحالي لبولونيا، برأيه في أزمة ماورو إيكاردي مع النيراتزوري، وأشار نحو زوجة اللاعب واندا نارا.

ووصلت العلاقة بين إنتر وإيكاردي لطريق مسدود بعد استبعاده من التدرب مع الفريق وعدم السفر معه في الجولة التحضيرية الآسيوية.

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وقال ساباتيني مع "لاجازيتا": "كيف تحل مشكلة إيكاردي مع إنتر؟ أن أجد له زوجة أخرى".

وأكمل: "إيكاردي يحتاج أن يبتعد قليلاً عن واندا، هو شاب رائع وأب مميز كذلك".

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وكشف ساباتيني عن التعاقد الذي يتمنى تحقيقه: "أنا آتي بنيمار إلى بولونيا لو امتلكنا الأموال".

ساباتيني عمل قبل عامين مع إنتر في منصب المدير الرياضي، ولكن رحل قبل أن يكمل موسمه الأول في الفريق بسبب خلافات مع الإدارة الصينية.