إنتر يتلقى أنباءاً سلبية عن إصابة سينسي

إنتر فقد صانع ألعابه

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن إنتر سيعاني من فقدان صانع ألعابه ستيفانو سينسي لفترة إضافية بعد الفحوصات الأخيرة التي خضع لها اللاعب.

سينسي غائب عن إنتر منذ مباراة يوفنتوس قبل التوقف الدولي، والتي تعرض فيها لإصابة عضلية، ثم تكررت الإصابة في التدريبات مطلع الأسبوع.

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وذكرت "توتوسبورت" أن سينسي لم يتعاف بعد من الإصابة على مستوى العضلات الرابطة بين الفقرات وعظمة الفخذ، وسيحتاج لوقت أطول للتعافي.

وأفاد التقرير أن اللاعب قد يعود للمشاركة في لقاء بولونيا الشهر المقبل، وتحديداً في الثاني من نوفمبر، مما يعني غيابه عن لقاء بارما المقبل، ومن بعده بريشيا.

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ويلعب إنتر مساء اليوم الأربعاء أمام بوروسيا دورتموند ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.