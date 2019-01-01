إنتر يفقد أسامواه أمام بوروسيا دورتموند

الإصابات تلاحق النيراتزوري

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر سيكون دون خدمات مدافعه الدولي الغاني كوادو أسامواه في مواجهته المقبلة أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

أسامواه لم يشارك مساء السبت في انتصار النيراتزوري خارج قواعده على بولونيا بهدفين مقابل واحد، ولم يستدع من الأساس للمباراة.

وذكرت "توتوسبورت" أن الظهير الأيسر يعاني من مشكلة على مستوى الركبة، وأن مدرب الفريق أنطونيو كونتي لا يريد المخاطرة بإشراكه في اللقاءات.

وأفادت الصحيفة أن الحل الأبرز لتعويضه هو مشاركة كريستيان بيراجي كما حدث أمام بولونيا، أو الدفع بأنطونيو كاندريفا يسار وإبقاء فالانتينو لازارو يمين الدفاع.

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ويحل إنتر ضيفاً على دورتموند مساء الثلاثاء في ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ويتساوى الفريقان برصيد أربع نقاط بعد مرور ثلاث جولات.