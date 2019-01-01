إنبي: علي ماهر وافق على رحيل حمدي فتحي للأهلي

هل ينتقل حمدي فتحي للأهلي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق إنبي، على أن علي ماهر المدير الفني للفريق، أبلغ إدارة ناديه بالموافقة على رحيل حمدي فتحي لاعب وسط الريق البترولي إلى النادي الأهلي.

وكان إنبي قد أعلن عن تلقيه عرضًا من الأهلي للتعاقد مع حمدي فتحي، قبل أن يتم رفض العرض بسبب تمسك علي ماهر المدير الفني باللاعب.

وأكد عبد الكريم على أن علي ماهر المدير الفني وافق على رحيل حمدي فتحي، بعدما كان متمسكًا باستمراره داخل الفريق.

💬سيد عبد الحفيظ: الإصابات باتت فرض عين بـ #الأهلي، نحتاج مزرعة عجول للتخلص منها. pic.twitter.com/j74hZQ35vJ — جول مصر (@goaleg) January 9, 2019

مدرب إنبي تابع: "غياب حمدي فتحي جاء بسبب إصابة عضلية خفيفة، وسيعود إلى التدريبات الجماعية للفريق بداية من غدٍ الخميس بشكل طبيعي".

واختتم عبد الكريم تصريحاته قائلًا: "علي ماهر وافق على رحيل حمدي فتحي، ولكن الأمر في يد مجلس إدارة إنبي لأنه صاحب القرار".

الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه بحمدي فتحي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.