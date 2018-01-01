إنبي: عرض الأهلي لحمدي فتحي ليس مغريًا ولاعبوه رفضوا الصفقات التبادلية

المفاوضات تتعثر، والأهلي ينتظر رد مجلس النادي البترولي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح عبد الناصر محمد؛ مدير الكرة بإنبي، أن المفاوضات مع مسؤولي الأهلي لضم حمدي فتحي؛ لاعب وسط الفريق البترولي، تشهد اختلافًا في وجهات النظر بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الصفقة قد لا تتم.

ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء للتعاقد مع لاعب وسط إنبي، بعدما تم ضم محمود وحيد؛ ظهير مصر المقاصة، ومحمد محمود؛ لاعب وسط إنبي؛ والأنجولي جيرالدو؛ مهاجم أول أغسطس الأنجولي.

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عبدالناصر قال، في تصريحاته لقناة "أون سبورت": "بالأمس حدث أول اتصال مباشر من الأهلي لضم اللاعب، قبل ذلك لم تحدث أي مفاوضات، جميعها كانت مناوشات عن بعد، وأريد أن أؤكد أن إنبي على علاقة طيبة بالأهلي وجميع الأندية، ونقف على مسافة واحدة من الجميع، لكن في الاتفاقيات تكون هناك سرية تامة إلا أنني فوجئت الإعلام يتحدث عن تفاصيل حدث بيننا وبين مسؤولي الأهلي، كان يجب ألا يخرج أي شيء من كواليس المفاوضات لوسائل الإعلام، لأن التفاوض يتم على مستوى مجالس الإدارات"

وأضاف: "المسافة بيننا وبين الأهلي في المفاوضات بعيدة تمامًا بشأن المقابل المادي، حتى الصفقات التبادلية التي كنا نرغب إدخالها ضمن صفقة حمدي فتحي لن تتم، بسبب رغبة اللاعبين الراحلين عن الأهلي في الاحتراف الخارجي.

"حمدي لاعب ارتكاز هو الأفضل في مركزه بمصر حاليًا وعلى أعتاب المنتخب، لذلك يجب أن يكون العرض المادي مغري جدًا للموافقة على رحيله في ظل عدم وجود بدائل له، حتى لا نندم بعد ذلك على المخاطرة برحيله".

واختتم: "القرار الآن في يد مجلس إدارة إنبي، لكنني أرى أن المسافات بعيدة، خاصة وأن بالدوري الموسم الجاري صعب للغاية، لذلك أرى أن المفاوضات ستؤجل لنهاية الموسم".

يذكر أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا، شارك مع إنبي في 16 مباراة بالموسم الجاري، سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.