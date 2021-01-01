فيديو مسيء للأهلي ورموزه .. إمام عاشور يُثير الجدل مجددًا

لاعب الزمالك اعتاد إثارة الجدل

يبدو أن مسلسل المواقف المثيرة للجدل من جانب لاعب الزمالك إمام عاشور لم يصل إلى نهايته بعد، إذ انتشر له مقطع فيديو على السوشيال ميديا اليوم يظهر خلاله وهو يشتم النادي الأهلي وجماهيره ورموزه.

عاشور شارك مع فريق الزمالك الشاب في مواجهة شباب الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لبطولة دوري الجمهورية لمواليد 99، وهو اللقاء الذي أقيم في ملعب الأهلي بمدينة نصر وانتهى لصالحه بهدفين مقابل هدف.

صاحب الـ23 عامًا سجل هدف الزمالك الوحيد في اللقاء وبعدها ظن وزملاؤه أنهم تُوجوا باللقب لعدم خسارتهم بفارق 3 أهداف، وقد احتفلوا جيدًا في الملعب ومن ثم في غرفة الملابس، ذلك قبل أن يُصدر اتحاد كرة القدم المصري بيانًا يؤكد خلاله إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد البطل بعد تساوي الفريقين في النقاط.

عاشور ظهر في مقطع الفيديو الذي وجد انتشارًا واسعًا وأثار غضب الجماهير الحمراء رفقة زملائه في فريق الزمالك الشاب وهم يُوجهون الشتائم وبألفاظ خارجة للنادي الأهلي وجماهيره ورئيسه الراحل صالح سليم والسابق حسن حمدي بجانب الإعلامي أحمد شوبير.

ولم يُعلق اللاعب أو نادي الزمالك على الفيديو المتداول، لكن حارس مرمى الأهلي السابق "شوبير" قال لموقع يلا كورة المصري تعليقًا عليه أنه لن يتقدم بشكوى ضد لاعبي الزمالك الشباب لاتحاد كرة القدم المصري.

مضيفًا "لن أتدنى لمستوى عيال منعدمي التربية، ولا نية لدي للتقدم بشكوى في اتحاد الكرة ضدهم بناء على المقطع. نحن أكبر من الرد على هذه الأمور، بالتأكيد ليس من المنطقي أن ألتفت لبعض من منعدمي التربية أو منح الواقعة قيمة لا تستحقها".

يُشار إلى أن عاشور سجل هدف الزمالك الوحيد في المباراة من ركلة جزاء لم ينجح مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في التصدي لها.

ويعتذر موقع جول عن نشر الفيديو المتداول لما تضمنه من ألفاظ خارجة.