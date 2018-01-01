إماراتي يتبرع بـ50 ألف درهم لشراء تذاكر افتتاح كأس آسيا

الأبيض يستهل مشواره في البطولة الآسيوية بملاقاة البحرين على استاد مدينة زايد الرياضية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قام الإماراتي عيسى بن حيدر؛ رجل الأعمال والمحامي، بالتبرع لشراء تذاكر المباراة الافتتاحية لمواجهة منتخب بلده أمام البحرين، في افتتاح كأس آسيا 2019.

ومن المقرر أن تستضيف الإمارات البطولة الآسيوية في الخامس من يناير المقبل وحتى الأول من فبراير 2019.

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بن حيدر قرر شراء تذاكر بقيمة 50 ألف درهم، في إطار دعمه للأبيض في بداية مشواره في كأس آسيا، وذلك ضمن حملة الدعم لمنتخب الإمارات من قبل العديد من رجال الأعمال والهيئات والمؤسسات.

وقال رجل الأعمال الإماراتي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي اتحاد الكرة: "دعم المنتخب واجب على كل أبناء الدولة، وتبرعي بشراء تذاكر نابع من إيماني بالدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الجماهير في شحذ همم اللاعبين وتشجيعهم لتقديم أفضل أداء، خاصة وأن منتخبنا له الأفضلية لإقامة البطولة على أرضه ووسط جماهيره".

ويستهل الأبيض مشواره في البطولة الآسيوية بملاقاة البحرين في الخامس من يناير المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية، ثم الهند في العاشر من الشهر نفسه ثم تايلاند في يوم 14، في ختام مباريات دور المجموعات.