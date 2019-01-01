إلقاء سكين على لاعب ميلوناريوس في الدوري الكولومبي

مباراة ميدين وميلوناريوس كادت أن تشهد كارثة بسبب الجمهور

فيسبوك تويتر بلال محمد

شهدت مباراة ميلوناريوس وميدين، في الجولة الـ 12 الدوري الكولومبي حدثاً مؤسفاً من جمهور ميدين.

ألقى واحد من جمهور ميدين، سكين على أحد ديفيد ماكاليستر سيلفا، لاعب ميلوناريوس ولكن لحسن الحظ لم يتعرض أحد إلى أي إصابة.

وبعد تسجيل لاعبو ميلوناريوس، هدف الفوز في الوقت القاتل من اللقاء، ألقى الجمهور السكينة على اللاعبين أثناء الاحتفال.

سيلفا قام بتسليم السكين إلى حكم اللقاء الذي أعطاها للحكم الرابع ومراقب المباراة بعيداً عن أرضية الملعب.

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وتعد هذه الواقعة الثانية لجمهور ميدين خلال الموسم الحالي، الذي يتسبب فيها بأحداث شغب، حيث سبق لهم الشجار مع جمهور أتليتكو ناسيونال في وقت سابق من الموسم.

جدير بالذكر أن ميلوناريوس حسم المباراة لصالحه بهدفين لهدف، ليصل إلى النقطة 23 في المركز الثاني من المسابقة.