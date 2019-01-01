إلقاء القبض على 120 مشجعًا ليوفنتوس في أمستردام
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
اشتعلت الأجواء قبل ساعتين من بداية مواجهة أياكس الهولندي، مع يوفنتوس الإيطالي، في يوهان كرويف أرينا.
وتواجد عدد كبير من جماهير الفريق الإيطالي، والتي أثارت الشغب قبل بداية المباراة بمحيط الملعب.
وحسب سكاي إيطاليا، فإنه تم إلقاء القبض على أكثر من مشجع إيطالي، وُجد معهم أدوات حادة وغازات حارة، وقنابل مياة، وعملت على تفريقهم.
🏟 ملعب يوهان كرويف أرينا— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019
👕 يوفنتوس بالقميص الأسود أمام أياكس #أوروبا_مع_جول
(📸: @juventusfc ) pic.twitter.com/rG4nFVOXGj
وحسب الوزير الإيطالي، ماتيو سالفيني، أكد أنه تم إلقاء القبض على 120 مشجعًا للسيدة العجوز في أمستردام.
كما قامت الشرطة الهولندية بتفريق مشجعي الفريقين من أجل منع حدوث شغب بينهم قبل بداية اللقاء.
🏟 ملعب يوهان كرويف أرينا— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019
👕 يوفنتوس بالقميص الأسود أمام أياكس #أوروبا_مع_جول
(📸: @juventusfc ) pic.twitter.com/rG4nFVOXGj
بعد القبض عليهم، تم نقل المؤيدين في حافلة إلى مركز اعتقال، وتحقق الشرطة حاليًا في تحديد المشتبة بهم.
ويلتقي يوفنتوس مع أياكس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن يكون لقاء الإياب في الأسبوع المقبل بتورينو.