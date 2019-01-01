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دوري أبطال أوروبا

إلقاء القبض على 120 مشجعًا ليوفنتوس في أمستردام

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الشغب قبل المباريات الأوروبية مستمر
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

اشتعلت الأجواء قبل ساعتين من بداية مواجهة أياكس الهولندي، مع يوفنتوس الإيطالي، في يوهان كرويف أرينا.

وتواجد عدد كبير من جماهير الفريق الإيطالي، والتي أثارت الشغب قبل بداية المباراة بمحيط الملعب.

وحسب سكاي إيطاليا، فإنه تم إلقاء القبض على أكثر من مشجع إيطالي، وُجد معهم أدوات حادة وغازات حارة، وقنابل مياة، وعملت على تفريقهم.

وحسب الوزير الإيطالي، ماتيو سالفيني، أكد أنه تم إلقاء القبض على 120 مشجعًا للسيدة العجوز في أمستردام.

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كما قامت الشرطة الهولندية بتفريق مشجعي الفريقين من أجل منع حدوث شغب بينهم قبل بداية اللقاء.

بعد القبض عليهم، تم نقل المؤيدين في حافلة إلى مركز اعتقال، وتحقق الشرطة حاليًا في تحديد المشتبة بهم.

ويلتقي يوفنتوس مع أياكس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن يكون لقاء الإياب في الأسبوع المقبل بتورينو.

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