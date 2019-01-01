إلقاء القبض على شنايدر بعد تحطيمه لسيارة بسبب الكحوليات

الشرطة الهولندي تلقي القبض على النجم ويسلي شنايدر لاعب الغرافة القطري بعد تحطم سيارة إثر التعرض لتأثير الخمور وإلقاء القبض عليه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قامت الشرطة الهولندية بإلقاء القبض على النجم ويسلي شنايدر لاعب فريق الغرافة القطري بعد تحطيم لسياراة لا تعود لملكيته الخاصة.

جاء هذا عقب أن ثبت تناول النجم الهولندي صاحب الـ ٣٥ عامًا للكحوليات وتعرضه لتأثيرها، وتم إرجاع الحادث لذلك السبب.

ونشرت صحف هولندية صورًا للنجم الهولندي وهو يقوم بالرقص فوق السيارة وهو في غير وعيه، وذهبت بعض القصص لتؤكد أنه قام بالتبول على السيارة أولًا.

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وذكرت التقارير أن صاحب السيارة تصالح مع شنايدر واتفقا على أن يدفع ٦٠٠٠ يورو قيمة للتلفيات التي أحدثها عقب تعرضه لتأثير الخمور.

ووقعت الحادثة في مدينة أوتريخت مسقط رأس النجم الهولندي، وبحسب ما ذكرت التقارير فشنايدر تم الإفراج عنه عقب الصلح مع صاحب السيارة.

وكان شنايدر قد شارك في ١١ مباراة مع فريقه القطري في الموسم الماضي، وسجل خلالهم ست أهداف وصنع هدف وحيد.

جدير بالذكر أن عقد ويسلي شنايدر مع الغرافة القطري ينتهي بنهاية الشهر الجاري، ولم يتم الإعلان بعد عن مستقبله مع الفريق.