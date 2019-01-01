إكرامي يعود لتدريبات الأهلي الجماعية بعد تعافيه من الإصابة

إكرامي عانى في الفترة الأخيرة من إصابة تمزق في السمانة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يبدأ شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي في المشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.

وكان إكرامي قد ابتعد عن الأهلي بسبب الإصابة الذي تعرض لها مؤخرًا، حيث اعتمد الفريق على الحارس علي لطفي في لقاء المصري بسبب إيقاف محمد الشناوي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الأهلي تعافى نهائيًا من إصابة التمزق في عضلة السمانة، وسيشارك في مران اليوم.

وأشارت التقارير أن عودة إكرامي تدعيم قوي بعد أن وضع الفريق في مأزق وقت إيقاف محمد الشناوي حيث دخل مصطفى شوبير في القائمة حارسًا ثانيًا أمام المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "المكس" بالإسكندرية.

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ويسعى الأهلي في مواصلة الانتصارات من أجل التتويج بالدوري المصري في الموسم الحالي بعد المنافسة الشديدة مع بيراميدز والزمالك.