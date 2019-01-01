إكرامي يبتعد عن الأهلي أمام صن داونز

إكرامي يواصل التأهيل في الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ابتعد شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي عن حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز، في دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل 6 أبريل الجاري، على ملعب " لوفتوس فيرسفيلد".

وخرج إكرامي من حسابات الجهاز الفني للأهلي بسبب معاناته من الإصابة الذي ابتعد على إثرها الفترة الماضية من مباريات الفريق الأحمر.

ويواصل حارس منتخب مصر السابق برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي، استعدادًا للعودة في الفترة المقبلة إلى قائمة الأهلي في مباريات الموسم المتبقية.

ويعاني شريف إكرامي من مزق في عضلة السمانة، ويخوض بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل في الجهاز الفني.

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وينضم إكرامي لتدريبات الأهلي عقب العودة من جنوب إفريقيا حيث من المفترض أن يسافر الأحمر عقب لقاء سموحة غدًا الثلاثاء الذي سيقام على ملعب "برج العرب".