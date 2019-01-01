إكرامي: سنستعيد كرامتنا وسنثبت أن ما حدث كان أمرًا عارضًا

رد اعتبار الأهلي سيكون في الملعب في كافة البطولات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد شريف إكرامي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، أنه لا بديل عن رد كرامة اللاعبين واعتبارهم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الرد والاعتذار سيكون في الملعب في كافة المباريات.

المارد الأحمر تلقى منذ يومين هزيمة مخزية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الخطيب: لا مبررات ولا أعذار ورد الاعتبار عمليًا هو الاعتذار المطلوب

وقال إكرامي، في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "نقدر تمامًا حزن الجماهير، لذلك اعتذر بالنيابة عن زملائي لكل فرد شعر بالمرارة والحسرة عقب الهزيمة، ويبقى الاعتذار جزءًا بسيطًا من المجهود الكبير المطالبين بتنفيذه، لاستعادة كرامة وكبرياء الأهلي وجماهير".

وأضاف: "لم يعد الأمر مرتبطًا بالاستمرار في بطولة من عدمه، لكن الأمر مرتبطًا باستعادة كرامة لاعبي الأهلي ورد اعتبارهم واعتبار جماهير النادي في كل مكان".

حارس المرمى تابع: "لا يوجد رد اعتبار بالاعتذار أو بأي إجراء إداري يتم اتخاذه، لكن الاعتذار يكون في الملعب بالأداء والنتائج سواء في الدوري أو الكأس أو بطولة الأفريقية، من الوارد أن تكون الفترة الماضية شهدت بعض المتغيرات التي أثرت على رد فعل اللاعبين داخل الملعب، ولكن داخل الأهلي لا يصح إلا الصحيح، ومن ثم سنعمل جاهدين لاستعادة كبرياء الأهلي وجماهيره التي لن ترضى سوى بالقتال داخل الملعب".

لاسارتي: الخطيب تعامل بأخلاق الفرسان ولن نخذل الجماهير

واختتم: " الخسارة أمر وارد في الرياضة، ولكن أن تحدث للأهلي ليس بهذا الشكل وسنثبت للجميع أن ما جرى كان أمرًا عارضًا، خاصة أنه من الوارد أن تبتعد عنك عوامل التوفيق في مباراة مثلما حدث أمام صن داونز، سنُظهر معدن لاعبي الأهلي للجميع وسيظهر الفارق بين نوعية لاعبي الأهلي وآخرين فيما يتعلق برد الفعل القوي لاستعادة ثقة جماهيرنا التي تبقى الشريك الدائم لنا في كل البطولات والانجازات، نعلم جيدًا أن مباراة صن داونز السبت القادم ستكون صعبة للغاية، ولكننا سنقاتل من أجل الأهلي وننتظر مساندة جماهيرنا الوفية".

يذكر أن الهزيمة بخماسية هي الأثقل في تاريخ مشاركات الشياطين الحمر بالبطولات الأفريقية، بجانب أنها جعلتهم على مقربة من توديع البطولة التي وصلوا للنهائي بها العامين الماضيين.

ومن المقرر أن يلتقي الأحمر بصن داونز في لقاء الإياب، في 13 من إبريل الجاري.