إقناع وإمتاع .. ماذا قدم كورونادو في ظهوره المحلي الأول مع الاتحاد؟

الصفقة الكبرى للعميد

لعب إيجور كورونادو نجم الاتحاد الجديد مباراته الأولى مع الفريق في الدوري السعودي بعدما غاب عن أول مباراتين لعدم قيده بسبب عدم حصول ناديه على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية.

النادي الغربي دفع 12 مليون يورو للتعاقد مع كورونادو من الشارقة، وقد أثبت اللاعب خلال مواجهة الفيصلي أنه يستحق تمامًا كل تلك الملايين بعدما قدم أداءً مقعنًا وممتعًا قاد به الفريق للفوز والعودة إلى جدة بثلاث نقاط غالية.

الاتحاد هزم مستضيفه بهدفين مقابل هدف واحد، وقد صنع كورونادو الهدف الأول لأحمد حجازي بتمريرة عرضية من ركلة ركنية، وبعدها أحرز الهدف الثاني الذي منح فريقه نقاط الفوز.

صاحب الـ29 عامًا لعب مباراة كبيرة استطاع خلالها أن يربط الوسط بالهجوم جيدًا، وقد نقل خطورة الهجمات المرتدة الاتحادية لمستوى آخر أفضل وأقوى مما جعلها خطرًا دائمًا على مرمى مصطفى ملائكة الذي لولا تألقه ومساعدة القائم والعارضة له لخرج فريقه خاسرًا بنتيجة كبيرة.

كورونادو صنع 4 فرص لزملائه 3 منهم محققة للتسجيل، وقد سدد 4 مرات على المرمى نصفهم خارجه وواحدة أسفرت عن هدف والأخيرة تألق ملائكة في التصدي لها.

اللاعب البرازيلي حاول المراوغة 4 مرات نجح في نصفهم، وقد مرر في نصف ملعب الفيصلي 27 تمريرة بنسبة نجاح 74%، ولمس الكرة في منطقة جزاء الخصم 4 مرات وحصل على 3 أخطاء وتسبب في بطاقة صفراء لمدافع عنابي سدير.

كورونادو خلال مواجهة الفيصلي استعرض كافة مهاراته الكروية جيدًا، إذ أمتع بالمراوغات الجميلة وأقنع بالتسديدات القوية وأبدع بتنفيذ الكرات الثابتة وقيادة التحولات من الدفاع إلى الهجوم، وقد لعب مع زميله أحمد حجازي الدور الأكبر في فوز العميد اليوم.

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