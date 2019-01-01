إقبال ضعيف من جماهير الأهلي على تذاكر مباراة الهلال

يواصل الزعيم الهلالي تحضيراته، للمواجهة الصعبة، أمام، الراقي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت الأرقام عبر منصة "مكاني"، المخصصة لبيع تذاكر مواجهة الاهلي و الهلال في قمة منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي، إقبالاً ضعيفا من جانب جماهير الأهلي.

الأهلي يواجه الهلال مساء الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة 27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي).

الحساب الرسمي لمنصة مكاني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كشف عن بيع 6,073 آلاف تذكرة فقط لصالح جماهير الأهلي حتى الآن.

🗒️- شعار الجولة المُتعة، قمتين جماهيرتين ضمن أبرز مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي.🔥🔥 pic.twitter.com/OX7RJUtFVb — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 10, 2019

وعلى الجانب الآخر، حرص ما يزيد على 11,988 آلاف مشجع هلالي على اقتناء تذاكر مباراة الفريق المرتقبة أمام الأهلي.

ويواصل الزعيم الهلالي تحضيراته، للمواجهة الصعبة، أمام، الراقي، التي ستقام في تمام الساعة التاسعة إلا ربع من مساء بعد غدا الجمعة ، بتوقيت مكة المكرمة.

طالع أيضًا : ترتيب ومباريات الدوري السعودي

يُذكر أن نادي الهلال يحتل وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 46 نقطة.