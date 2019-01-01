إقالة مدرب الناشئين في ريال مدريد بسبب انتقاد كروس وكاسيميرو

ريال مدريد يقيل مدرب الناشئين بعد هجومه على الفريق الأول لخسارة الكلاسيكو

قرر نادي ريال مديد إقالة مدرب الناشئين، ألفارو بينيتو، بعد انتقاده الفريق الملكي أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا وبالأخص توني كروس وكاسيميرو.

ريال مدريد ودّع كأس الملك بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء الماضي.

وقالت صحيفة "ماركا" إنّ بينيتو تحدث في حوار على إذاعة "كادينا سير" عن سوء مستوى الملكي أمام برشلونة وضرورة عدم الاعتماد على كاسيميرو وتوني كروس مجددًا مشيدًا بفينيسيوس جونيور.

وقرر النادي الملكي إقالة المدرب بعد هذه التصريحات التي اعتبروها تتجاوز صلاحياته.

حساب برشلونة الرسمي يعلّق على هذه الصورة بالآتي:👇



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وأرسل المدرب إلى الوكالة الإسبانية خطابًا يعبر فيه عن امتنانه لريال مدريد عن الفترة التي قضاها هناك مشيرًا إلى أنّه كان سعيدًا بإضافة شيء جديد للشباب الصغير.

واختتم: "لم أكن أتمنى الرحيل لكن الأمر ليس بيدي ولا أقول وداعًا ولكن إلى لقاء قريب وفرصة أخرى في المستقبل".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يستضيف برشلونة مرة أخرى غدًا، السبت، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.