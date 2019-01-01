إقالة فوت من تدريب منتخب المغرب الأوليمبي والمدرب يهاجم رينار

الاتحاد المغربي لكرة القدم يعلن عن إقالة المدرب الهولندي مارك فوت من تدريب المنتخب الأوليمبي عقب الفشل في الصعود لتصفيات كأس أمم أفريقيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن إقالة المدرب الهولندي مارك فوت المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بعد فشله في الصعود بالفريق لتصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

جاء هذا بحسب ما ذكر بيان رسمي للجامعة المغربية لكرة القدم، أكدت من خلاله أن الأسابيع المقبلة ستشهد المزيد من القرارات الحاسمة الخاصة بالفريق.

وذكر الاتحاد المغربي في البيان أن الإقالة جاءت بعد الفشل في الصعود حيث كان التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 شرطًا من شروط استمرار التعاقد.

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ومن جانبه هاجم مارك فوت نظيره هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي الأول، بسبب رفض الأخير لتركه لعناصر الفريق الأول تشارك مع المنتخب الأوليمبي.

وكان رينار قد رفض ترك كل من أشرف حكيمي، ويوسف النصيري ونصير المزواري لينضموا للفريق الأوليمبي خلال مواجهة الكونغو الأخيرة، ولم يشركهم في مباراة ملاوي بتصفيات أمم افريقيا.

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جدير بالذكر أن المنتخب المغربي الأول كان قد حسم تأهله لبطولة كأس الأمم الافريقية التي ستقام في مصر بالصيف المقبل بالفعل.