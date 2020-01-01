رسميًا - الأهلي يعلن إقالة جروس

مازن بهلكي يقود الراقي خلال الفترة المقبلة

أعلن النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، رسميًا اليوم الإثنين، رحيل السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق، بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وأوضح النادي الجداوي أنه تم إنهاء إجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد خلال اليومين الماضيين، مع تقديم الشكر لجروس على الفترة التي قضاها بالفريق، متمنيين له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.

واكتفى بيان مجلس الراقي بتوضيح أن المدرب الوطني مازن بهلكي سيقود الفريق خلال المباريات المقبلة، دون توضيح ما إذا كان سيتم التعاقد مع مدرب أجنبي جديد أم لا.

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إقالة المدرب السويسري تأتي بعدما تلقى الفريق الهزيمة أمام الوحدة بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليبتعد الراقي عن الصدارة بفارق ثماني نقاط.

وعاد صاحب الـ65 عامًا لقيادة الراقي للولاية الثالثة في 20 من أكتوبر الماضي، بعد النجاحات التي حققها في الولايتين السابقتين، إلا أنه هذه المرة تراجع الفريق تحت قيادته، إذ حقق الفوز في عشر مباريات، وتعادل في اثنتين، وخسر ثلاث مباريات أخرى.

يذكر أن الأهلي يلاقي استقلال طهران الإيراني، اليوم الإثنين، على ملعب جابر الأحمد الدولي بدولة الكويت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويتساوى الراقي مع كافة فرق مجموعته؛ الاستقلال والشرطة العراقي والوحدة الإماراتي، بنقطة لكل منهم، في ظل استهلالهم جميعًا المشوار القاري بالتعادل.