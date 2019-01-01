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كأس آسيا

إقالة بيرند شتانغة مدرب المنتخب السوري

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مدرب منتخب سوريا
ثاني إقالة في كأس آسيا 2019، بعد إقالة مدرب تايلاند

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

استقر الاتحاد السوري لكرة القدم، على إقالة المدرب الألماني بيرند شتانغة، المدير الفني للمنتخب السوري، بعد نتائج الفريق خلال منافسات كأس آسيا.

وعلى عهدة قنوات "بي إن سبورتس" فإن الاتحاد السوري استقر نهائيًا على رحيل الألماني بيرند شتانجة من تدريب المنتخب السوري.

المنتخب السوري تعادل أمام فلسطين سلبيًا بدون أهداف في أول مباراة، ليخسر المباراة الثانية أمام الأردن بهدفين لهدف.

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ويعقد الآن اجتماعًا في مقر إقامة المنتخب السوري بالإمارات، من أجل البحث عن مدرب بديلًا، يقود نسور قاسيون في باقي مباريات كأس آسيا.

ويحتاج المنتخب السوري لتحقيق الفوز على أستراليا في مباراة الجولة الثالثة، من أجل الصعود إلى دور الـ16 بكأس آسيا.

وكان المدرب الألماني صاحب الـ70 عامًا قد تولى مهمة تدريب المنتخب السوري في يناير 2018، ليرحل بعد مرور عامًا من تدريب نسور قاسيون.

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