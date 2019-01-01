إفريقيا مع جول - أمونيكي: نسعى لصناعة التاريخ في أمم إفريقيا ومجموعتنا صعبة

جول يحاور إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم في القارة السمراء، بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستنطلق في مصر يوم 21 يونيو الجاري حتى يوم 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها.

ويقع المنتخب التنزاني في المجموعة الثالثة في منافسات كأس الأمم الإفريقية، مع كلًا من السنغال والجزائر وكينيا، حيث يواجه تحدي قوي للصعود إلى الدور الثاني.

وتواصل "جول" مع إيمانويل أمونيكي المدير الفني للمنتخب التنزاني، الذي لعب خلال مسيرته للزمالك ومن بعده سبورتنج لشبونة ثم برشلونة حتى يظهر من جديد في مصر مدربًا.

وبدأ أمونيكي حواره مع "جول" قائلًا: "سعداء بتأهلنا لكأس الأمم الإفريقية، ولأننا أصبحنا جزءًا من هذا الحدث في مصر، كما أني مسرور بسبب سعادة الشعب التنزاني بفريقه، وأن الكرة التنزانية تتطور، وأن الجميع يمكنه رؤية ذلك".

وكان المنتخب التنزاني تأهل بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية عشر خلف أوغندا، حيث جمع 8 نقاط من مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم وتلقى هزيمتين.

وأضاف المدرب النيجيري: "بالنسبة للتاريخ، نحن فخورين بتأهل المنتخب التنزاني للنهائيات بعد 39عامًا، ولكن الجزء الأهم ليس مجرد التأهل، وإنما ما سنقدمه خلال البطولة، ولذلك يجب علينا التركيز والهدوء والتحلي بالتواضع والتركيز حتى يمكننا ترك أثر جيد".

وعن طموحه في البطولة: "طموحاتي تتمثل أولًا في مدى سعادتي لحصولي على فرصة المنافسة في البطولة، وأن الجميع لديه فرص متساوية، وسوف نبذل قصارى جهدنا في تجهيز الفريق حتى يمكننا المنافسة مع الفرق الكبيرة وتعتبر مشاركتنا هي الأولى منذ وقت طويل، ولذلك لم نحدد هدفَا معينَا، ولكننا نحدد أهدافنا في البطولة خطوة خطوة من أجل صنع التاريخ".

سقوط المنتخب التنزاني مع كلًا من الجزائر والسنغال يجعل الصعود صعبًا للغاية، ولكنه سوف يقدم ما لديه لخطف أحد المركزين الأول أو الثاني، أو التواجد كأفضل ثوالث.

وقال أمونيكي: "لا يوجد طريقة لتفادي الفرق القوية في البطولات الكبرى، مباراتي السنغال والجزائر في المجموعات ستواجهنا وقتها صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز، ولذلك يجب علينا الاستعداد جيدًا كي نستطيع منافستهم، ونجحنا في التأهل بتلك الطريقة، كما يجب علينا التحلي بالمسئولية لتحقيق طموحنا".

وتابع أمونيكي: "هناك الكثير من النجوم الأفارقة المشاركين في البطولة على رأسهم محمد صلاح وساديو ماني وغيرهم، وهم يتمتعون بمستوى عال في أنديتهم وستكون فرصة كبيرة للاعبينا لإظهار ما لديهم من إمكانيات خلال البطولة التي ستشهد منافسة قوية".

واختتم المدير الفني لتنزانيا تصريحاته قائلًا: "أتوقع أن تكون البطولة في مصر مميزة، وستكون المرة الأولى التي يشارك فيها 24 فريق، وسنرى العديد من الفرق الجديدة التي تأهلت وأظن أن البطولة ستكون مختلفة وبها مفاجآت عدة".

ويواجه المنتخب التنزاني نظيره المصري، وديًا، غدًا الخميس، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة إفريقيا التي ستنطلق يوم 21 من الشهر الجاري.