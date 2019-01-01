إغلاق ملعب فيتا كلوب قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

هل سيتم نقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب من ملعب الشهداء؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أغلقت إدارة ملعب الشهداء بالكونغو الديمقراطية، الملعب أمام استضافة المباريات، بعد أحداث الشغب التي حدثت خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي بالدوري المحلي.

جماهير فيتا كلوب، قامت بأعمال شغب خلال المواجهة، مما أدى إلى العديد من الخسائر المادية في مدرجات الملعب، الأمر الذي دفع إدارته لإغلاقه.

إدارة ملعب السلام أصدرت بياناً رسمياً، جاء فيه:

"ندفع ثمن أحداث الشغب التي تتسبب فيها الجماهير بسبب نواياهم السيئة، وهو الأمر الذي تكرر خلال المباريات الماضية، والتي تخص الدوري الكونغولي، وسيتم إغلاق الملعب لتحديد حجم الخسائر وإصلاحها".

🗨️- عامر حسين: البعض اعتقد أن تأجيل انطلاق كأس أمم إفريقيا شكل فائدة لنا لكن على العكس تماما فهو تسبب لنا بأزمة تأخير موعد نهاية الدوري. pic.twitter.com/kWNB6W7lAN — جول مصر (@goaleg) February 27, 2019

الأهلي سيحل ضيفًا على فيتا كلوب بعد إسبوعين، ضمن منافاسات المجموعة الرابعة، بدوري أبطال إفريقيا، حيث سيتم إغلاق الملعب لحين إصلاحه.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، ويأتي بعده سيمبا التنزاني في المركز الثاني بـ6 نقاط، وشبيبة الساورة الجزائري ثالثًا بـ5 نقاط، وفيتا كلوب أخيرًا بـ4 نقاط.