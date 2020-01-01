إعلامي: المسؤولية أكبر من خبرات مجلس الاتحاد .. عليهم الرحيل

إعلامي رياضي يفتح النار على مجلس إدارة الاتحاد.

طالب الإعلامي الرياضي محمد أو هدية، بضرورة رحيل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بعد خسارة الفريق من الأهلي في ديربي جدة، ودخول الفريق في صراع الهبوط.

الأهلي حقق الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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أبو هداية نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "يجب أن يعي أنمار الحائلي وأحمد كعكي وحامد البلوي، أن الأزمة أكبر من خبراتهم المتواضعة جدًا".

الإعلامي تابع: " مهم جداً استدعاء أسماء خبيرة تجيد التعامل مع الوضع الخانق الحالي، شريطة إبعاد إدارة أنمار كاملة وترك الجمل بما حمل لإدارة الإنقاذ المنتظرة".

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جاء ذلك بعد سلسلة النتائج السلبية لفريق الاتحاد، والتي وضعته في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

الاتحاد ينتظر نتيجة مباراة الفتح أمام الهلال المقرر لها مساء الإثنين، حيث الفوز أو التعادل يضع الاتحاد في المركز الرابع عشر وهو أحد مراكز الهبوط.