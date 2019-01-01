إعادة مباراة الغرافة والدحيل لملعب ثاني بن جاسم

مؤسسة دوري نجوم قطر تعيد مباراة الغرافة والدحيل لملعب ثاني بن جاسم بطلب من صاحب الأرض بعد قرار تأجيل مباراة كأس السوبر التونسي بين الترجي والأفريقي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن إعادة مباراة الغرافة والدحيل في الجولة الـ 17 من بطولة دوري نجوم QNB لملعب ثاني بن جاسم.

جاء هذا القرار بعد أن كانت المباراة ستقام في مكان آخر حيث كان ملعب ثاني بن جاسم الخاصة بفريق الغرافة سيستضيف نهائي كأس السوبر التونسي.

وستقام المباراة في نفس الموعد الذي كان مقررًا لها في الرابعة و50 دقيقة مساء يوم السبت الموافق الـ 23 من شهر فبراير الجاري.

وكان من المقرر أن يخوض كل من الأفريقي التونسي ونظيره الترجي كأس السوبر يوم الأحد المقبل في العاصمة القطرية الدوحة وذلك قبل أن يتم تأجيل اللقاء.

وقرر الاتحاد التونسي لكرة القدم أن يؤجل المباراة عقب اعترض الأفريقي على حكم اللقاء يوم الثلاثاء الماضي، ليخرج الاتحاد بالأمس ويؤكد أن اللقاء قد تأجل بطلب من نظيره القطري.

جدير بالذكر أن الدحيل يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 39 نقطة بينما يحتل الغرافة المركز الثامن برصيد 18 نقطة.