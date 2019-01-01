إطلاق ساعة خاصة بالنادي الأهلي السعودي

تعاون جديد بين الراقي وشركة الساعات العالمية "كاسيو"

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قام النادي الأهلي السعودي مساء اليوم السبت، بتوقيع عقد شركة مع شركة العالمية "كاسيو"، في حضور عبد الله بترجي؛ رئيس النادي، وثنائي الفريق ياسر المسيليم والسوري عمر السومة.

وأوضح الأهلي أنه سيتم إطلاق ساعة خاصة بالنادي وجماهيره تحمل اسم (G-SHOCK × AL AHLI)، من تصميم الفنان العالمي ريكس تشوك.

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تصميم الساعة سيحمل التميمة الجديدة (ليو) مع حزام فريد يشمل التخطيط العربي لشعار النادي وعبارة "عبر الزمن سنمضي معًا"، على أن يتم إطلاق 400 نسخة منها.

وقال بترجي بهذه المناسبة: "نسعى لتحقيق عمل استثماري مميز يضمن توفير عوائد مالية للنادي، ونأمل أن تحظى الساعة بقبول ورضى جمهورنا العزيز.

وتوجه كوجي ناكا؛ المدير التنفيذي لشركة كاسيو، بالشكر إلى مجلس إدارة الراقي، على إتاحة هذه الفرصة للشركة وعلى منحها فرصة إنتاج منتج مهم لجمهور الأهلي.