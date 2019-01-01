تقارير: لاعبو النجم الساحلي يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات

لاعبو النجم الساحلي يرفضون خوض التدريبات بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم.

رفض لاعبو النجم الساحلي التونسي، خوض التدريبات الجماعية، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

النجم الساحلي يستعد لمواجهة فريق حمام الأنف التونسي، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري التونسي.

وأشار موقع "راديو مساكن" التونسي إلى أن هناك إضراب من جانب لاعبي النجم الساحلي عن التدريبات، بسبب المستحقات.

إدارة النجم الساحلي وعدت اللاعبين بصرف مستحقاتهم، ولكن هذا الأمر لم يتم، وهو ما دفع اللاعبين للإضراب عن التدريبات.

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ويقع فريق النجم الساحلي، في صدارة المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.

تصدر النجم الساحلي المجموعة بعد الفوز على الأهلي بهدف دون رد، ثم الانتصار على بلاتينوم بثلاثة أهداف دون رد.

الأهلي والهلال يحتلان المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط، وبلاتينوم في المركز الأخير بدون نقاط.