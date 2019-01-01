إصابة وتغيير وثنائية مع ديمبلي - ماذا قدم جريزمان في أول مباراة لبرشلونة؟

تعرف على أهم ما قدمه أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الجديد خلال مشاركته الأولى رفقة الفريق ضد تشيلسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

خاض النجم الفرنسي أنطوان جريزمان اليوم مباراته الأولى رفقة برشلونة بعد إتمام انضمامه قادمًا من صفوف فريق أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

المباراة لم تكن الأمثل بالنسبة للنجم الفرنسي بالرغم من أنه قدم الكثير من اللمحات الطيبة خلالها وبدأ في تقديم نفسه لجماهير الفريق بشكل جيد.

وفضل إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن يبدأ المباراة بالوافد الحديث ليتعرف بشكل أكبر عليه قبل انطلاق الموسم، ومنحه ٤٥ دقيقة.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

تير شتجين، بيكيه، بوسكيتس، بويج، ديمبلي، أوريلو بوسكيتس، جريزمان، ألبا،روبيرتو، أومتيتي، كولادو.

بينما بدأ تشيلسي المباراة كالتالي:

كيبا، أزبيليكويتا، كريستنسن، ديفيد لويز، إيمرسون، جورجينيو، كوفاتسيش، بيدرو، مونت، بوليستش، تامي إبراهام.

لقطة ستنال إعجاب جمهور البلوجرانا 📸



🔵🔴 ظهور جريزمان الأول مع برشلونة 😍 pic.twitter.com/znZjxFR2F8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

لكن دعونا نضع التركيز على جريزمان من جديد، الذي ظهر للمرة الأولى بقميص برشلونة، لنسلط الضوء على أبرز ما قام به في اللقاء.

ظهر جريزمان بشكل جيد خلال الـ ٤٥ دقيقة الأولى قبل أن يقرر إرنيستو فالفيردي الإستعانة بفريق كامل بديل للذي بدأ اللقاء خلال الشوط الثاني.

وكان واضحًا بشكل كبير التفاهم الواسع بينه وبين مواطنيه صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي، خاصة الأخير، حيث قادا معًا أكثر من هجمة بتمريرات متتالية لكل منهما، مما يبشر بثنائية فرنسية نارية في هجوم النادي الكتالوني.

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أظهر جريزمان أيضًا إستيعاب سريع لطريقة فريق برشلونة عندما كان يمرر الكرات سريعًا وأحيانًا في زوايا معدومة الرؤية، وربما لغياب ليونيل ميسي وحصوله على حرية تحرك في الهجوم دورًا كبيرًا في ذلك، لذا لا داعي للتفائل كثيرًا بتكرار مثل ذلك الأداء بوجود الأرجنتيني.

وتعرض جريزمان لضربة قوية من الإيطالي جورجينيو في وسط الملعب بالدقيقة الـ ١٧ بدى من بعدها أنه يعاني بعض الشيء لكنه أكمل الشوط حتى نهايته.

وبنهاية الشوط الأول انتهت مشاركة جريزمان الأولى مع برشلونة سريعًا عندما قرر المدير الفني إرنيستو فالفيردي إشراك رافينيا بدلًا منه وخوض الشوط الثاني بتشكيلة مختلفة تمامًا.