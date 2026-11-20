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تعرض هاري كين ومايكل أوليسي للإصابة خلال التعادل (1-1) أمام كولن، ولم يتمكنا من مواصلة اللعب، والتشخيص الخاص بكين صادم.

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بعد حوالي ربع الساعة من التعادل أمام كولن، سقط قائد المنتخب الإنجليزي أولًا على أرض الملعب إثر التحام مع جويل شميد، بعدما أصابه مدافع كولن من الخلف في الكاحل داخل منطقة جزاء فريقه، وإن كان قد لعب الكرة في الوقت ذاته.

وحاول كين بعد ذلك مواصلة اللعب وهو يعرج لبضع دقائق، لكنه اضطر في النهاية إلى مغادرة الملعب، ودخل توم بيشوف بدلًا منه.

التشخيص الدقيق لإصابة هاري كين: كم سيغيب؟

"هاري، تمزق في رباط المفصل الظنبوبي الشظوي"، هكذا قال المدير الرياضي ماكس إيبرل عندما سُئل عن الإصابة، وأضاف: "كانت الأمسية صعبة للغاية، وهذا يؤثر علينا بشدة".

وحول سؤاله بشأن مدة غياب الفائز بالكرة الذهبية، أجاب إيبرل باقتضاب: "مثل إيزي". أي مثل إسماعيل صيباري، الذي تعرض بدوره لتمزق في رباط المفصل الظنبوبي الشظوي قبل فترة التوقف الدولي، وتوقعت التقديرات غيابه لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر. وهذا يعني أن ماكينة الأهداف والتمريرات الحاسمة في بايرن ستغيب على الأرجح حتى عن جزء من مرحلة الإياب.

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مايكل أوليسي يغادر الملعب على عكازين

وفي أثناء الشوط الأول، تعرض أوليسيه هو الآخر للإصابة إثر التحام قوي مع مدافع كولن توم كراوس. وتمكن الدولي الفرنسي من إكمال الشوط الأول، لكنه بقي في غرفة الملابس بعد الاستراحة، ودخل بدلًا منه اللاعب الشاب تيم بيندر، قبل أن يغادر أوليسي أروقة ملعب أليانز أرينا على عكازين.

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ورغم ذلك، إلا أن التشخيص الأولي يبعث على التفاؤل في بايرن؛ حيث أعلن النادي صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري مساءً: "تم تشخيص إصابة مايكل أوليسي بكدمة في مقدمة القدم، وسيخضع الجناح الفرنسي للعلاج في الأيام المقبلة". لكن لم يتضح بعد كم سيغيب الفرنسي بالضبط، وما إذا كان سيلحق ربما بمباراة دوري أبطال أوروبا أمام ليل في منتصف الأسبوع.

جمال موسيالا يعود إلى الملاعب، لكن هل يمكنه أن يفرح بذلك؟

وبذلك ينضم كين وأوليسي إلى إسماعيل صيباري وسيرج جنابري ولويس دياز وألفونسو ديفيز في قائمة اللاعبين الهجوميين الغائبين عن بايرن ميونخ بسبب الإصابة، لكن لويس دياز على الأقل في طريقه للعودة إلى القائمة.

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وعاد جمال موسيالا إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة أبعدته ثمانية أسابيع، إذ شارك في الدقيقة 67 وكاد أن يسجل الهدف الثاني. إلا أن أحد مسؤولي بايرن شكك مجددًا فيه وفي قدراته. وهذه المرة كان كارل هاينز رومينيجه، الذي لوّح صراحةً بفتح محادثات بشأن راتب موسيالا إذا لم يعد اللاعب المراوغ إلى سابق عهده، ويبدو الأمر شيئًا فشيئًا وكأنه حملة ضد موسيالا داخل النادي البافاري.