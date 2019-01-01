إصابة محمود وحيد خلال تدريبات الأهلي

الظهير الأيسر يغادر التدريبات مصابًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شهدت تدريبات فريق النادي الأهلي، مغادرة محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، بعد إصابته، خلال الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي.

الأهلي يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن وحيد تعرض للإصابة بكدمة قوية، بعد تدخل عنيف مع زميله ياسر إبراهيم، خلال التدريبات.

🗨️جوزيه يعلق على أزمة #الأهلي وعبد الله السعيد للمرة الأولى. pic.twitter.com/P6klJNWGUx — جول مصر (@goaleg) April 21, 2019

خالد محمود طبيب الأهلي اصطحب محمود وحيد خارج المران، للخضوع إلى الفحص الطبي بعد تعرضه لكدمة قوية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مدى إصابة محمود وحيد، بالإضافة إلى مدة غيابه عن الملاعب.

الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الممتاز، برصيد 58 نقطة، متخلفًا عن بيراميدز والزمالك أصحاب المركزين الأول والثاني.