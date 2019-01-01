إصابة مبابي تُثير الذعر داخل معسكر المنتخب الفرنسي

تلقى مدرب أبطال العالم الفرنسي ديديه ديشان، ركلة في الأسنان بتعرض هداف الديوك كيليان مبابي لإصابة على مستوى الكاحل، أثناء مشاركته أمام المنتخب البوليفي في ودية الأحد.

وجاءت الإصابة لتضاعف الشكوك حول جاهزيته في لقاء السبت المقبل، الذي سيحل خلاله المنتخب الفرنسي ضيفًا على نظيره التركي، لخوض واحدة من مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة ليورو2020.

وتعرض هداف الليج1 لتلك الإصابة في كرة مشتركة مع راؤول كاسترود، بعدها بدقائق اضطر ديديه ديشان لاستبداله، لتفادي تفاقم الإصابة قبل المواجهات القادمة المرتقبة.

ورغم عدم إعلان المدرب بشكل رسمي نوع أو طبيعة الإصابة، إلا أن التقارير المتداولة، لا تتوقع عودته على الأقل في رحلة "اسطنبول" القادمة، على اعتبار أنه سيكون بحاجة لأكثر من أسبوع للتغلب على إصابته.

لمثل هذه اللقطات، خلق الله الكاميرات.. 📸😍 pic.twitter.com/5bX3NybRal — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 2, 2019

وحال صدقت هذه الأنباء، فسوف يقتصر غيابه على مواجهة أحفاد العثمانيين، ليبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة الجولة الرابعة ضد أندورا، المقرر لها في الثالث عشر من يونيه الجاري خارج القواعد الفرنسية.

ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة مجموعته السابعة التي تضم معه الخماسي "تركيا، ألبانيا، أيسلندا، أندورا ومولدوفا"، لكن بفارق الأهداف فقط عن المنتخب التركي، ولكل منهما ست نقاط من انتصارين في أول جولتين.