إصابة كيليني تغير مصير روجاني مع يوفنتوس

روجاني كان على وشك المغادرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير أن يوفنتوس قام بسحب مدافعه دانييلي روجاني من سوق الانتقالات بعد تعرض قائده جيورجيو كيليني للإصابة.

كيليني تعرض لقطع في أربطة الركبة اليمنى الأمامية، وتشير التقارير لابتعاده لقرابة خمسة أشهر عن الملاعب.

وتحدثت "توتوسبورت" أن روجاني أصبح خارج الميركاتو وسيدخل من جديد في خطط المدرب ماوريتسيو ساري بعد إصابة كيليني.

روجاني كان قريباً من الانتقال لصفوف روما في الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكن النادي العاصمي تعاقد مع كريس سمولينج من مانشستر يونايتد.

نابولي ويوفنتوس وجولة جديدة من الصراع

وأكد التقرير أن روجاني سيستمر وسيتم أيضاً إدراجه في قائمة الفريق الخاصة بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب يوفنتوس مساء اليوم السبت أمام نابولي ضمن الجولة الثانية من السيري آ.