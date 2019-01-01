النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

إصابة كافاني قد تبعده عن مواجهة مانشستر يونايتد ذهابًا وإيابًا

التعليقات()
Getty
تعرف على أحدث التطورات بشأن إصابة كافاني وموقفه من مباراة مانشستر يونايتد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخشى باريس سان جيرمان الفرنسي غياب إيدنسون كافاني، مهاجم الفريق، عن مباراتي مانشستر يونايتد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كافاني تعرض لإصابة أمام بوردو في الدوري الفرنسي ليقترب من قائمة الغائبين عن مواجهة مانشستر يونايتد بعد نيمار وتوماس مونييه.

وقالت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية إن الفحوصات الأولية كشفت تعرض كافاني لإصابة في فخذه الأيمن مما يمدد فترة الغياب المتوقعة.

وأشارت إلى أنّ وجود اللاعب في مباراة الثلاثاء المقبلة يعد مستحيلًا كما أنّه قد يغيب عن لقاء الإياب يوم 6 مارس في حديقة الأمراء.

اختيارات المحررين

الإذاعة أكدت أنّ موقف نيمار هو الآخر معقد من إمكانية خوض مباراة الإياب أيضًا مما يعني اعتماد توماس توخيل على يوليان دراكسلر وأنخيل دي ماريا بجانب كيليان مبابي.

باريس سان جيرمان يفتتح ثمن النهائي بمواجهة مانشستر يونايتد للمرة الأولى في مباراة رسمية بتاريخ دوري أبطال أوروبا.

توخيل: من المؤلم إصابة نيمار وكافاني

وفشل الفريق الفرنسي في التأهل لربع النهائي خلال آخر موسمين بعد أن ودّع أمام برشلونة وريال مدريد.

إغلاق