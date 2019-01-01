إصابة قوية لناصر ماهر واحتمالية خروجه من بطولة كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر يواجه مالي في كأس الأمم الإفريقية للشباب

تعرض ناصر ماهر لاعب منتخب مصر الأوليمبي لإصابة قوية خلال مباراته أمام مالي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا المقامة في مصر.

وخرج ناصر ماهر بعد مرور 13 دقيقة من عمر المباراة، بسبب إصابة على مستوى الكتف، ولم يستطع أن يكمل اللقاء ليشارك بدلًا منه عمار حمدي لاعب النادي الأهلي.

ومن المتوقع أن ناصر ماهر لن يستكمل البطولة إذا اتضح أن الإصابة قوية، ولن يستبدل لأن لائحة البطولة لن تسمح بذلك.

ويقع المنتخب المصري الأوليمبي في المجموعة الأولى من البطولة بجوار كلًا من غانا والكاميرون ومالي، في المجموعة الأقوى في البطولة التي انطلقت اليوم الجمعة.

وتقام البطولة في النسخة الثالثة لها، حيث أقيمت النسخة الأولى منها في المغرب 2011، والنسخة الثانية في السنغال يوم 2015.

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