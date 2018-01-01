إصابة قوية - علي النمر يجري الفحوصات الطبية

لاعب وسط فريق الوحدة يعاني من إصابة قوية للغاية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أجرى علي النمر، لاعب وسط فريق الوحدة السعودي، فحوصات طبية، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الأهلي بالدوري.

النمر تعرض لإصابة قوية، بعد تدخل قوي من باولو دياز مدافع فريق الأهلي، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات من أجل الاطمئنان عليه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن النمر يعاني من وجود ثلاثة كسور في الوجه، وكسر في إحدى أسنانه.

عن العام الماضي وطموحات العام المقبل 🙌

الانتقال لنادي الـ @Ettifaq والمشاركة في كأس العالم 🏆

اختياراته لـ أفضل 3 لاعبين عرب 📜



وحديث خاص عن الساحر يوسف المساكني 🎩



الروج يتحدث لـ @GoalAR بعد اختياره في قائمة #جول25 🗣️ pic.twitter.com/fbin8p6Ew8 — جول مصر (@goaleg) December 28, 2018

وكانت إدارة الوحدة قد أعلنت عن تجديد تعاقد علي النمر لاعب وسط الفريق، لمدة 3 سنوات مقبلة.

الوحدة حقق الانتصار على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة الخامسة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.