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كأس الاتحاد الأفريقي

إصابة عبد الله جمعة في مران الزمالك وأشعة لتحديد موقفة قبل مباراة جور ماهيا

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اللاعب غادر مران الفريق في كيميا متأثراً بإصابته
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

ازدادت الشكوك حول إمكانية لحاق عبد الله جمعة، لاعب الزمالك بمباراة، فريقه أمام جور ماهيا، في أولى مباريات الفريقين بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتعرض جمعة إلى إصابة، في مران اليوم بكينيا بالتواء في القدم، ليقرر الجهاز الطبي إخراجه وعدم إكمال المران.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب إلى اشعة، يوم السبت لتحديد مدى إصابته وإمكانية لحاقة بمباراة فريقه يوم الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة جور ماهيا، مساء الأحد ضمن إطار مباريات الجولة الأولى من الكونفدرالية، للمجموعة الرابعة.

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ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة، برفقة كلاً من جور ماهيا الكيني، ونصر حسين داي الجزائري، وبترو أتليتكو الانجولي.

الجدير بالذكر أن عبد الله جمعة شارك في 15 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الحالي، في مركز الظهير الأيسر، ونجح في صناعة هدفين.

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