إصابة سانشيز مع تشيلي بعد الفوز على إكوادور

مدرب منتخب تشيلي يكشف نوعية إصابة سانشيز

تعرض أليكسيس سانشيز، مهاجم منتخب تشيلي، لإصابة في ليلة فوز بلاده على إكوادور بهدفين لهدف بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في كوبا أمريكا.

سانشيز سجل هدفًا وقاد بلاده للتأهل لربع النهائي بالفوز 2-1 على إكوادور.

وتعرض نجم مانشستر يونايتد لإصابة في الكاحل، إلا أنّ مدرب لاروخا، رينالدو رويدا، أكد في المؤتمر الصحفي أنّ الأمر لا يدعو للقلق.

وقال صاحب الـ 62 عامًا: "الإصابة حدثت في الشوط الأول وفي فترة الراحة كشف عليه الطبيب وأكد إمكانية استمراره".

وأوضح: "الأمر لم يكن خطيرًا كما توقعنا، ومن الجيد أنّها ليست الإصابة ذاتها التي تعرض لها مع مانشستر يونايتد".

💫بعد الفوز على الإكوادور بثنائية مقابل هدف.. تشيلي تتأهل إلى دور ربع نهائي كوبا أمريكا 2019 بعد صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط🇨🇱🔝#CopaAmerica pic.twitter.com/gpD2I2Ejvm — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

مدرب تشيلي أشار إلى أنّ سانشيز سوف يخضع إلى المزيد من الفحوصات للتأكد من عدم وجود أي خطورة في مشاركته أمام أوروجواي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

تشيلي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط يليه أوروجواي صاحب النقاط الـ 4 وكلاهما ضمن التواجد في ربع النهائي.

جدير بالذكر أنّ اللاورخا حقق البطولة في آخر نسختين عام 2015 و2016 بالتفوق على الأرجنتين.