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إصابة سانشيز مع تشيلي بعد الفوز على إكوادور

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Getty Images
مدرب منتخب تشيلي يكشف نوعية إصابة سانشيز
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تعرض أليكسيس سانشيز، مهاجم منتخب تشيلي، لإصابة في ليلة فوز بلاده على إكوادور بهدفين لهدف بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في كوبا أمريكا.

سانشيز سجل هدفًا وقاد بلاده للتأهل لربع النهائي بالفوز 2-1 على إكوادور.

وتعرض نجم مانشستر يونايتد لإصابة في الكاحل، إلا أنّ مدرب لاروخا، رينالدو رويدا، أكد في المؤتمر الصحفي أنّ الأمر لا يدعو للقلق.

وقال صاحب الـ 62 عامًا: "الإصابة حدثت في الشوط الأول وفي فترة الراحة كشف عليه الطبيب وأكد إمكانية استمراره".

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وأوضح: "الأمر لم يكن خطيرًا كما توقعنا، ومن الجيد أنّها ليست الإصابة ذاتها التي تعرض لها مع مانشستر يونايتد".

مدرب تشيلي أشار إلى أنّ سانشيز سوف يخضع إلى المزيد من الفحوصات للتأكد من عدم وجود أي خطورة في مشاركته أمام أوروجواي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

تشيلي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط يليه أوروجواي صاحب النقاط الـ 4 وكلاهما ضمن التواجد في ربع النهائي.

جدير بالذكر أنّ اللاورخا حقق البطولة في آخر نسختين عام 2015 و2016 بالتفوق على الأرجنتين.

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