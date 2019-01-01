إصابة زانيولو في ربلة الساق ليست خطيرة

روما يطمئن على إصابة زانيولو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن روما اطمأن على نجمه الشاب نيكولو زانيولو بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في ربلة الساق.

وكان زانيولو قد غاب عن التدريبات الأخيرة لذئاب العاصمة الإيطالية بداعي الإصابة على مستوى ربلة الساق دون تحديد مدى خطورتها.

ولكن بعد خضوع اللاعب للفحوصات الطبية، تبين أن إصابته بسيطة ولن تجعله يغيب عن الملاعب لأكثر من 3 أيام على الأرجح.

🤝من هو أفضل ثنائي في كرة القدم حاليًا 🤔♥

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1️⃣ صلاح ,فيرمينو

2️⃣ سواريز وميسي

3️⃣ ليفاندوفسكي ومولر⁣⁣

4️⃣ رونالدو وديبالا

5️⃣ كافاني ومبابي⁣⁣

6️⃣ راموس وبنزيما pic.twitter.com/20eZHzg9le

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مارس ٢٠١٩

وكان زانيولو قد قدم أداء قويًا رفقة روما جعله أحد أهم لاعبي الفريق على الإطلاق على الرغم من صغر سنه وحداثة انضمامه.

يذكر أن زانيولو كان قد انضم إلى روما مطلع الموسم الحالي بناء على توصية من المدرب المستقيل مؤخرًا دي فرانشيسكو.

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وقد تم ذكر العديد من المرشحين من أجل أن يحلوا محل مونتشي الموسم المقبل، جاء على رأسهم بييرو أوسوليو و والتر ساباتيني.