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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إصابة زانيولو في ربلة الساق ليست خطيرة

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روما يطمئن على إصابة زانيولو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن روما اطمأن على نجمه الشاب نيكولو زانيولو بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في ربلة الساق.

وكان زانيولو قد غاب عن التدريبات الأخيرة لذئاب العاصمة الإيطالية بداعي الإصابة على مستوى ربلة الساق دون تحديد مدى خطورتها.

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ولكن بعد خضوع اللاعب للفحوصات الطبية، تبين أن إصابته بسيطة ولن تجعله يغيب عن الملاعب لأكثر من 3 أيام على الأرجح.

وكان زانيولو قد قدم أداء قويًا رفقة روما جعله أحد أهم لاعبي الفريق على الإطلاق على الرغم من صغر سنه وحداثة انضمامه.

يذكر أن زانيولو كان قد انضم إلى روما مطلع الموسم الحالي بناء على توصية من المدرب المستقيل مؤخرًا دي فرانشيسكو.

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وقد تم ذكر العديد من المرشحين من أجل أن يحلوا محل مونتشي الموسم المقبل، جاء على رأسهم بييرو أوسوليو و والتر ساباتيني.

 

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