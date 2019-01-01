إصابة روبيرتو تحرمه من المشاركة في مباراة هيوسكا

تعرف على الإصابة التي تعرض لها روبيرتو

تعرض سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة، لإصابة عقب مباراة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا والتي تسببت في غيابه عن لقاء هيوسكا.

إيرنستو فالفيردي، المدير الفني للبلوجرانا، استبعد روبيرتو وإيفان راكيتيش من قائمة الفريق ضد هيوسكا للإصابة بجانب غياب ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس بقرار فني.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ روبيرتو يعاني من حمل عضلي زائد وهو ما تسبب في قرار استبعاده.

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كأس العالم 🏆

كأس الأمم الأوروبية 🏆

دوري أبطال أوروبا 3⃣

السوبر الأوروبي 3⃣

كأس العالم للأندية 2⃣

الدوري الإسباني 6⃣

كأس أسبانيا 2⃣

السوبر الإسباني 8⃣



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وأوضحت أنّ الإصابة ليست خطيرة ولكن فالفيردي فضّل عدم الاعتماد عليه وإراحته لمباراة مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي التشامبيونزليج.

فالفيردي قرر استدعاء موسى واجي من الرديف لخلافة روبيرتو المصاب.

ويغيب جيرارد بيكيه ولويس سواريز عن المباراة للإيقاف بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الخامسة أمام أتلتيكو مدريد.