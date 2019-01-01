إصابة دي يونج قبل مواجهة يوفنتوس

بعد 24 دقيقة من مباراة أياكس في الدوري الهولندي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تلقى أياكس الهولندي ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس، بإصابة نجم وسطه فرنكي دي يونج.

وخرج دي يونج مصاباً بعد 24 دقيقة فقط من مباراة الفريق في الدوري الهولندي ضد إكسيليسيور.

وشوهد اللاعب ممسكاً بفخذه الأيسر، بعد أن كان أحد نجوم ذهاب ربع النهائي ضد يوفي والذي انتهى بالتعادل 1-1.

ويقام الإياب الحاسم يوم الثلاثاء في تورينو، حيث يلعب أياكس بدون ظهيره الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو بالفعل نظراً للإيقاف.

يذكر أن دي يونج سينتقل إلى برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الحالي.