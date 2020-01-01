إصابة دي خيا تُعكر صفو فرحة "ريمونتادا" ساوثامبتون في مانشستر يونايتد

إصابة غير متوقعة ومؤثرة..

تعرض دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إلى إصابة خلال مباراة فريقه أمام ساوثامبتون، من شأنها أن تبعده لمدة قد تكون طويلة عن الملاعب.

دي خيا تلقت شباكه في الشوط الأول هدفين وتعرض لتدخلين عنيفين كانت نتجيتهما أن تم استبداله بين شوطي المباراة ونزول الحارس البديل دين هندرسون.

وعلى الرغم من أن هندرسون ظهر بصورة جيدة وقام بأكثر من تصدٍ رائع ساهم في ريمونتادا المانيو وثلاثيته في الشوط الثاني، إلا أن القلق ساور الجماهير وكذلك المدرب أولي جونار سولشاير حول غياب حارسهم الأساسي.

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حتى الآن، لا توجد أنباء رسمية حول المدة التي سيغيبها دي خيا، لكن سولشاير أعلن بصورة مبدئية احتمالية غياب الدولي الإسباني عن مباراة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

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في هذا الصدد، قال المدرب النرويجي "دعونا نتحقق من موقف دافيد قليلًا، آمل أن يكون على ما يرام قبل يوم الأربعاء ولكنني لست متأكدًا، دين لعب بشكل جيد عمومًا".

الخطر سيكون محدقًا بدي خيا ليس فقط لإصابته، بل في حال أن تألق هندرسون وفرض نفسه أساسيًا على عرين أولد ترافورد، خصوصًا إذا أعاد المستوى المذهل الذي كان عليه الموسم الماضي أثناء إعارته لشيفيلد يونايتد.

يذكر أن دي خيا إذا غاب لمدة طويلة فإنه سيبتعد عن فترة مهمة للغاية للمانيو، عندما يقابل وست هام ولايبزيج ومانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد وليدز يونايتد وإيفرتون قبل نهاية هذا العام.